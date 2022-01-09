В Роспотребнадзоре сообщили о массовом заражении детей коронавирусом

Среди детского населения в настоящее время наблюдается наибольшее распространение коронавируса и тяжёлое его течение. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Среди детей очень низок уровень иммунитета от коронавируса, и именно в этих группах невакцинированных мы видим и наибольшее распространение инфекции, и наиболее тяжёлое течение, — сообщила она.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России с начала пандемии COVID-19 заразились 10 650 849 человек, умерли 316 163 человека.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов предположил, что после новогодних каникул в России случится подъём заболеваемости коронавирусом из-за распространения штамма «омикрон».

При этом учёные из ЮАР предсказали скорый конец кризисной стадии пандемии. Проанализировав более 4 тысяч случаев заболевания «омикроном» и предыдущими вариантами COVID-19, они пришли к выводу, что новый штамм может являться предвестником перехода болезни из стадии пандемии в разряд эндемии с ограниченным ареалом поражения.