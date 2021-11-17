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В Роспотребнадзоре рассказали курильщикам о рисках заражения COVID

Роспотребнадзор: курильщики переносят коронавирус чаще в тяжёлой форме
07:39, 18 ноября 2021
В Роспотребнадзоре рассказали курильщикам о рисках заражения COVID Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Курение увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией. При этом заболевание у курильщиков часто проходит в тяжёлой форме, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжёлой форме. Курение ухудшает работу лёгких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом, — отмечается в сообщении.

В ведомстве пояснили, что именно из-за того, что лёгкие уже повреждены, у курильщиков риск тяжело перенести болезнь высок. Специалисты Роспотребнадзора также указали на риски для пассивных курильщиков.

Любой человек, подвергающийся воздействию вторичного табачного дыма, может быть столь же уязвим к заражению, — подчёркивается в сообщении.

Ранее стало известно, что заражённые коронавирусом курильщики и вейперы более активно распространяют инфекцию, так как выдыхают заразный дым. Об этом рассказал пульмонолог Александр Карабиненко. Он аргументировал свою позицию тем, что радиус распространения заразного дыма составляет примерно 1,5–2 метра.

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