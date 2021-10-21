В Роспотребнадзоре назвали пожизненный медотвод к прививке от COVID

Пожизненным основанием для медицинского отвода от вакцинации против коронавируса может быть только тяжёлая аллергия на препарат или его составляющие. Все остальные противопоказания являются временными. Об этом ТАСС рассказала доктор медицинских наук, замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остается пожизненно, является только тяжёлая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо её компонент, — сказала специалист.

Она пояснила, что к числу таких реакций относятся отёк Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, анафилактический шок, инфильтрат более 8 сантиметров в диаметре.

Остальные противопоказания — временные, — добавила эксперт.

Руженцова также подчеркнула, что гражданам, имеющим медотвод к вакцинации, следует с особой тщательностью соблюдать рекомендации для профилактики заражения коронавирусом, стараться избегать мест скопления людей и контактов с возможными вирусоносителями. Кроме того, им необходимо проконсультироваться с лечащим врачом по вопросу применения профилактических препаратов.

Ранее президент Владимир Путин в ходе выступления в Валдайском клубе высказался против обязательной вакцинации от COVID. По его словам, в таком случае люди будут покупать справки, подтверждающие прохождение процедуры. Президент отметил, что лучше убеждать граждан прививаться.