«Будут справки покупать»: Путин отверг обязательную вакцинацию

Президент РФ Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса. По его мнению, люди могут обойти навязанные им решения. В ходе выступления в Валдайском клубе он отметил, что прививка от COVID-19 не внесена в общенациональный календарь, который делает вакцинацию обязательной.

Любое навязанное решение можно обойти — ну будут справки покупать. <...> Любые навязанные решения обходятся достаточно легко. Известная фраза, что над законами думают сотни или тысячи людей, а над тем, как их обойти, думают миллионы — и они, как правило, выигрывают, — подчеркнул он.

Политик рассказал, что слышал от европейских врачей истории об иностранцах, которые приезжают в Россию и делают себе прививку «Спутником V», а потом в своей стране покупают справку о том, что вакцинировались препаратом от Pfizer. По его словам, эти люди считают российскую вакцину более надёжной и более безопасной.

Мне кажется, не навязывать нужно, а нужно убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь. Это касается не только России, это касается и других стран. Есть только два варианта почти для каждого человека — или переболеть, или вакцинироваться. Между струйками дождя проскользнуть не удастся, — добавил он.

Глава государства отметил, что региональные власти могут вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Ранее стало известно, что за обязательную вакцинацию от коронавируса работников всех профессий выступают около четверти россиян. Против обязательной прививки для кого бы то ни было высказалась треть граждан. Среди представителей отдельных профессий обязательная вакцинация необходима, в первую очередь, медикам, представителям сферы услуг и педагогам, считают люди, опрошенные исследователями.