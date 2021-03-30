В РФ за сутки выявили больше восьми тысяч новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/18e38952-91f9-11eb-9335-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории России специалисты выявили 8275 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи инфицирования были выявлены в 85 регионах страны. Из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни. Всего же с начала пандемии коронавирусом переболели 4 545 095 человек.

Что касается выздоровевших, то за сутки в РФ выписаны из больниц 10 176 человек, а в общей сложности от инфекции за всё время вылечились 4 166 172 россиянина. Летальных исходов за минувшие 24 часа — 408. Всего же — 98 850.

Наибольшее число заражённых выявлено в Москве (1276), Санкт-Петербурге (715) и в Московской области (584). Наименьший прирост замечен в Ненецком автономном округе (1), в Магаданской области (2) и в республике Тыва (1).

Кроме того, в Москве выздоровели ещё 1537 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 944 738. В больницы госпитализирован 821 человек. Также за сутки в российской столице скончались 53 пациента.

Ранее NEWS.ru писал, что замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в осенний период в России возможно увеличение числа заболевших коронавирусом. Тем не менее этого можно избежать, если россияне будут соблюдать профилактические меры.