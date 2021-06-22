В РФ предложили разворачивать мобильные пункты вакцинации в фитнес-клубах

Разворачивать мобильные пункты вакцинации в фитнес-клубах в регионах России предложили в Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ). Соответствующее письмо направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает ТАСС.

В письме, подписанном президентом ассоциации Ольгой Киселёвой, говорится , что в состав АОФИ в России входит 1430 фитнес-клубов, большая часть из них готова к развёртыванию там мобильных пунктов вакцинации.

Мы готовы распространить такую практику на 55 регионов присутствия ассоциации. Если эта инициатива будет поддержана Министерством здравоохранения, просим оказать содействие в коммуникациях с департаментами здравоохранения главам представительств АОФИ по регионам, — говорится в послании.

В ассоциации рассказали, что в некоторых регионах данная практика уже внедрена. В частности, пункты вакцинации действуют в фитнес-центрах Тверской и Нижегородской областей. Привиться в них могут все желающие.

Ранее стало известно, что более 60% непривитых россиян планируют вакцинироваться от COVID в ближайшее время.