В РФ начались испытания вакцины от COVID в виде капель для носа

https://static.news.ru/photo/cf11205a-9388-11eb-bbbd-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В центре им. Гамалеи начались доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции в виде капель для носа. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

Мы получили патент на назальную вакцину. Сейчас начинаются фактически доклинические испытания, — сказал Гинцбург.

Назальный вариант вакцины формирует местный иммунитет, что даёт меньшую эффективность, но большую безопасность. В связи с этим его будут применять для людей, которым не рекомендуется инъекция препарата, передаёт РИА Новости.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Она получила название «Спутник V». Препарат создан на платформе аденовирусных векторов человека. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.

В феврале, как писал NEWS.ru, сообщалось, что назальная форма вакцины от коронавируса «Спутник V» будет отличаться от обычной только способом введения, рассказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Она отмечала, что в коробке с препаратом будет специальная насадка, однако вводить вакцину всё равно должен будет специалист.