В Подмосковье введут новые ограничения из-за COVID-19

В Подмосковье могут ввести новые ограничительные меры, если количество заболевших COVID-19 продолжит расти. Об этом сообщил «360» со ссылкой на губернатора области Андрея Воробьёва.

Ограничения коснутся публичных мест, поэтому лучше жителям региона как можно скорее привиться, предупредил глава региона.

Каждому вакцинированному мы даём сертификаты и QR-коды. Не исключаем, что, если ситуация будет так же продолжаться (госпитализация сегодня у нас очень высокая, врачи работают очень напряжённо), мы будем думать о следующих ограничениях, — сказал Воробьёв.

Он уверен, что лучше ввести ограничения для здоровых россиян, чем ограничить плановую помощь тем, кому нужны операции на сердце, сосудах и так далее.

Сейчас, по словам губернатора, цель региона — делать прививки до 35–40 тыс. человек в сутки. И главная задача — донести до жителей Московской области, что вакцинироваться просто необходимо.

В Подмосковье вновь заработал ковидный госпиталь в парке «Патриот». Только за первые сутки работы туда привезли почти 100 пациентов. Как ранее сообщалось в Telegram-канале Андрея Воробьёва, пациентами «красной зоны» становятся люди, которые не успели или не захотели привиться.