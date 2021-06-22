В Подмосковье введут новые ограничения из-за COVID-19

В Подмосковье могут ввести новые ограничительные меры, если количество заболевших COVID-19 продолжит расти. Об этом сообщил «360» со ссылкой на губернатора области Андрея Воробьёва.
Ограничения коснутся публичных мест, поэтому лучше жителям региона как можно скорее
Каждому вакцинированному мы даём сертификаты и QR-коды. Не исключаем, что, если ситуация будет так же продолжаться (госпитализация сегодня у нас очень высокая, врачи работают очень напряжённо), мы будем думать о следующих ограничениях, — сказал Воробьёв.
Он уверен, что лучше ввести ограничения для здоровых россиян, чем ограничить плановую помощь тем, кому нужны операции на сердце, сосудах и так далее.
Сейчас, по словам губернатора, цель региона — делать прививки до 35–40 тыс. человек в сутки. И главная задача — донести до жителей Московской области, что вакцинироваться просто необходимо.
В Подмосковье вновь заработал ковидный госпиталь в парке «Патриот». Только за первые сутки работы туда привезли почти 100 пациентов. Как ранее сообщалось в Telegram-канале Андрея Воробьёва, пациентами «красной зоны» становятся люди, которые не успели или не захотели привиться.