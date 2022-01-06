В Пермском крае выявлен первый случай заражения «омикроном»

В Пермском крае выявлен первый случай заражения «омикрон»-штаммом коронавируса у туриста, вернувшегося из Египта транзитом через Москву. Он был госпитализирован в бокс краевой клинической инфекционной больницы, передаёт пермское управление Роспотребнадзора на своём официальном сайте. Находившиеся в контакте с заболевшим граждане были переведены на карантин под наблюдением медиков, проведённые ПЦР-тесты у всех показали отрицательные результаты.

29 декабря 2021 года в Пермском крае зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией — штаммом «омикрон». Гражданин прибыл в Пермь из Египта транзитом через Москву. Пациент госпитализирован. Течение заболевания — лёгкое. На данный момент он здоров, — говорится в сообщении.

Накануне в Карелии также был выявлен первый случай заражения «омикроном» у женщины, вернувшейся из Франции. Всего в России, по заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, на конец прошлого года выявлено 103 случая заражения этим штаммом коронавируса.

Ранее доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что «омикрон» больше всего оказывает негативное воздействие на иммунную систему человека, снижая способность клеток вырабатывать интерферон и уменьшая чувствительность к нему обычных клеток.