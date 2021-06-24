В «Одноклассниках» появился инфоцентр о коронавирусе и вакцинации

У социальной сети «Одноклассники» появился собственный информационный центр COVID-19. На тематической странице собраны наиболее важные данные о коронавирусе и вакцинации от Единого консультационного центра Роспотребнадзора. Благодаря информационному центру пользователи узнают о сведении к нулю вероятности заражения COVID-19, а также познакомятся с любопытными фактами о вакцинах и прививочной программе.

Страница имеет пять основных тем и отвечает на вопросы: как вести себя, если заболел близкий человек, как обезопасить себя от коронавирусной инфекции, как подготовиться к вакцинации людям разного возраста и где можно сделать прививку.

Также в «Одноклассниках» появилась специальная рамка с надписью Я вакцинирован от COVID-19 для украшения своей аватарки. Новинка доступна в приложении «Волшебные рамки», в разделе «Вместе против вируса». Ранее в ОК стали доступны рамки с надписями #моюруки, #сижудома и #слежузаздоровьем. Пользователи соцсети могут разнообразить ими свои фотографии. При использовании рамки обновлённый аватар пользователя будет опубликован в ленте его друзей со ссылкой на информационный центр COVID-19.

Кроме того, в соцсети продолжает работать лента новостей о коронавирусе в разделе «Рекомендации». Здесь публикуются актуальные новости о распространении инфекции, новых мерах ограничений и вакцинировании от официальных групп федеральных и региональных СМИ и Министерства здравоохранения России.