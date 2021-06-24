В «Одноклассниках» появился инфоцентр о коронавирусе и вакцинации
NEWS.ru
NEWS.ru
14:27, 24 июня 2021
У социальной сети «Одноклассники» появился собственный информационный центр COVID-19. На тематической странице собраны наиболее важные данные о коронавирусе и вакцинации от Единого консультационного центра Роспотребнадзора. Благодаря информационному центру пользователи узнают о сведении к нулю вероятности заражения COVID-19, а также познакомятся с любопытными фактами о вакцинах и прививочной программе.
Страница имеет пять основных тем и отвечает на вопросы: как вести себя, если заболел близкий человек, как обезопасить себя от коронавирусной инфекции, как подготовиться к вакцинации людям разного возраста и где можно сделать прививку.
Также в «Одноклассниках» появилась специальная рамка с надписью Я вакцинирован от COVID-19 для украшения своей аватарки. Новинка доступна в приложении «Волшебные рамки», в разделе «Вместе против вируса». Ранее в ОК стали доступны рамки с надписями #моюруки, #сижудома и #слежузаздоровьем. Пользователи соцсети могут разнообразить ими свои фотографии. При использовании рамки обновлённый аватар пользователя будет опубликован в ленте его друзей со ссылкой на информационный центр COVID-19.
Кроме того, в соцсети продолжает работать лента новостей о коронавирусе в разделе «Рекомендации». Здесь публикуются актуальные новости о распространении инфекции, новых мерах ограничений и вакцинировании от официальных групп федеральных и региональных СМИ и Министерства здравоохранения России.
Напомним, с начала пандемии COVID-19 в «Одноклассниках» появились несколько тематических сервисов. Они призваны помочь пользователям получать достоверную и оперативную информацию о вирусе и способах защиты от него. Так, в приложении для прямых трансляций OK Live есть виртуальная маска «Береги себя». Если «примерить» её, на экране появятся анимированные иконки-рекомендации о безопасном поведении в период активного распространения коронавируса. В августе 2020-го ОК совместно с сервисом телемедицины «Доктис» первыми из соцсетей дали возможность своим пользователям получить бесплатную онлайн-консультацию врача-терапевта.