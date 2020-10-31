В Москве за сутки от коронавируса умерли 52 пациента

https://static.news.ru/photo/19e72c6e-1bb6-11eb-a944-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки COVID-19 в столице унёс жизни ещё 52 человек. Общее число погибших от опасного заболевания и его последствий в Москве превысило 6,8 тысячи. Такие данные приводит оперативный штаб.

Отмечается, что у всех умерших был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Всего в Москве зафиксировано 424 148 случаев заражения COVID-19. Это составляет 0,92% от общего количества заражённых. При этом летальность составляет 1,6%. Полностью вылечились от вируса 311 450 человек, восстановление составляет 73,43%.

В столице действует масочно-перчаточный режим во всех публичных местах. Кроме того, пожилым людям следует не покидать свои дома без особой необходимости, а в ночных заведениях столицы заработала система чек-инов.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Сергей Собянин оценил необходимость жёстких ограничений по COVID-19 в Москве.