В Москве за сутки коронавирусом заразились 1950 человек

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За последние сутки во всех 85 регионах России врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у 13 447 новых пациентов, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю и борьбе с заболеванием. Днём ранее было зарегистрировано 12 828 новых случаев заражения.

В общей сложности чуть менее чем за год пандемии коронавируса заразились 4 125 598 россиян. Среди них 3 661 312 человек уже переболели COVID-19, за последние 24 часа выздоровели 18...