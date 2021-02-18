В Москве за сутки коронавирусом заразились 1950 человек

За минувшие 24 часа коронавирусная инфекция была диагностирована у 1950 жителей Москвы, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю и борьбе с COVID-19. Днём ранее коронавирусная инфекция была выявлена у 1282 москвичей.
В столице выздоровели ещё 2514 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 878 655. В Москве выявлено 1950 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 781 человек, — говорится в сообщении оперштаба.
За сутки от заболевания вылечились 2514 жителей столицы, скончались 55 пациентов с коронавирусом.
С начала пандемии в Москве COVID-19 заразились 962 637 человек, выздоровели 878 655 пациентов, жертвами пандемии стали 14 578 жителей столицы.
Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте в столице международных клинических исследований российского препарата «Спутник Лайт» — первой вакцины от коронавируса, не требующей второй прививки.