В Минздраве предупредили об опасности самолечения коронавируса

https://static.news.ru/photo/faeaad1e-d474-11ea-8268-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики назначают пациентам с коронавирусом препараты-антикоагулянты, которые препятствуют опасному повышению свертываемости крови и снижают риск тромбообразования. Однако без назначения врача их лучше не принимать, заявил главный кардиолог Минздрава РФ, академик РАН Сергей Бойцов.

Эти препараты действительно уменьшают выраженность проявлений ковида, однако в то же время повышают риск кровотечений, — цитирует врача KP.RU.

Бойцов отметил, что важным является правильно рассчитать риск с учётом возраста, функции почек, уровня артериального давления пациента, а сделать это может только специалист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), XXI век станет столетием аллергии. Уже сейчас это наиболее распространённое заболевание на планете. При этом в России отмечается рост продаж антигистаминных препаратов. Многие потребители покупают лекарства без назначения врача. NEWS.ru спросил у экспертов и медиков, к чему может привести самолечение.