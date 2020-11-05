В Минздраве объяснили, почему тест на COVID может ошибаться в 40% случаев

https://static.news.ru/photo/950804fc-1f7d-11eb-a60c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ошибочные результаты теста на коронавирус чаще всего встречаются в стационарах, потому что туда попадают пациенты на более поздних этапах заболевания. Об этом сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Пациенты в стационар попадают, как правило, на более поздних этапах развития заболевания, на которых выше вероятность ошибки при ПЦР-диагностике в силу специфики развития новой коронавирусной инфекции, — цитирует ТАСС эксперта.

Он подчеркнул, что для таких пациентов врачам доступны другие методы лабораторной диагностики, подтверждающие коронавирус. При наличии явных симптомов результаты ПЦР-тестирования не влияют на тактику ведения пациентов, а лечение врач назначает по совокупности клинических данных.

Авдеев добавил, что используемые в России тест-системы для ПЦР-диагностики коронавируса соответствуют лучшим мировым образцам и позволяют при правильном обращении быстро и достоверно определить наличие возбудителя инфекции на слизистой носоглотки.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил, что примерно в 30–40% случаев тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат. По его словам, погрешности связаны с забором материалов, а не качеством самих тестов. По словам специалиста, также на точность теста влияет время взятия материала. Так, на ранней стадии шансов получить положительный результат гораздо больше. Пульмонолог отметил, что в некоторых случаях необходимо сдать тест повторно, однако соответствующее решение должен принимать врач.

Кроме того, выяснилось, что минимальная вероятность получить ложный отрицательный результат теста на коронавирус наступает на восьмой день после заражения или на третий после появления первых симптомов. То есть это оптимальное время для тестирования, чтобы свести к минимуму ложные результаты, писал NEWS.ru.