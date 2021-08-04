В Минздраве допустили рост числа смертей от COVID-19 из-за призыва ВОЗ

Призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к введению моратория на ревакцинацию от COVID-19 может быть связан с риском роста числа смертей от коронавирусной инфекции. Об этом в интервью URA.RU заявил главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев.

В условиях такой неблагополучной эпидемиологической обстановки, такого эпидемиологического пожара мы обязаны предлагать повторную вакцинацию, — сказал эксперт.

По его мнению, в целом ВОЗ преследует благие цели, однако в настоящее время государствам следует в первую очередь проявить заботу о здоровье собственных граждан.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о необходимости до конца сентября текущего года ввести временный мораторий на ревакцинацию. В ВОЗ считают, что в мире возникло глобальное неравенство относительно доступа к вакцинам от коронавируса. Так, в более бедных странах полный цикл вакцинации или хотя бы первую часть прошли гораздо меньше людей, чем в более богатых, где производятся медпрепараты и где власти стали вести речь о ревакцинации.