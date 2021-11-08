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В Кремле оценили возможный эффект от нерабочей недели

13:36, 08 ноября 2021
В Кремле оценили возможный эффект от нерабочей недели Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
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Эффект от введения нерабочих дней в России для борьбы с распространением COVID-19 будет понятен через неделю. Сейчас же говорить об этих итогах как минимум преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Песков напомнил, что стабилизация уровня заболеваемости в Московском регионе стала основанием для непродления нерабочих дней, о чём ещё до окончания локдауна заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Но полный эффект можно будет как-то всё-таки осознавать в более длинной перспективе, — сказал Песков, отвечая на вопрос об итогах нерабочих дней.

Ранее сообщалось, что с 8 ноября в Москве и области начнут работать заведения общепита, салоны красоты, торгово-развлекательные центры и возобновится очное обучение в школах и очно-заочные занятия в вузах. Тем временем решение продлить нерабочие дни из-за ухудшения эпидемиологической ситуации приняли власти пяти регионов России — Курской, Новгородской, Смоленской, Томской и Челябинской областей. Данный режим сохранится в этих регионах до 10–15 ноября.

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