В Кремле оценили возможный эффект от нерабочей недели

Эффект от введения нерабочих дней в России для борьбы с распространением COVID-19 будет понятен через неделю. Сейчас же говорить об этих итогах как минимум преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Песков напомнил , что стабилизация уровня заболеваемости в Московском регионе стала основанием для непродления нерабочих дней, о чём ещё до окончания локдауна заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Но полный эффект можно будет как-то всё-таки осознавать в более длинной перспективе, — сказал Песков, отвечая на вопрос об итогах нерабочих дней.