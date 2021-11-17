В Китае разработали вакцину от коронавируса, дающую иммунитет через сутки

Китайские биологи разработали интраназальную вакцину от коронавируса нового типа на основе вируса гриппа. По данным исследований, иммунитет к коронавирусу формируется всего через сутки после применения препарата. Испытания этой вакцины на людях уже начались, сообщает портал bioRxiv.

Учёные изменили геном возбудителя гриппа так, чтобы он не мог размножаться в организме, но при этом заставлял его клетки производить белки COVID-19. Как показали опыты на животных, первые положительные эффекты начинали появляться уже в первые сутки после вакцинации: у подопытных хорьков и хомяков сформировался иммунитет к коронавирусу при отсутствии симптомов гриппа.

Первые две фазы испытания вакцины на людях уже начались, в них участвует более тысячи здоровых жителей Китая, — говорится в материале.

Ранее стало известно, что назальная вакцина от коронавируса российского производства будет иметь меньше побочных эффектов, чем инъекционная. Как сообщила эпидемиолог Елена Бурцева, препарат позволит создать местный иммунитет в носу, через который как раз зачастую проникает вирус.

Для назальной вакцинации будут актуальны те же правила, что и для обычной прививки. Её не станут применять, когда у пациента есть признаки заболевания, например температура.