В Европейском бюро ВОЗ прокомментировали статью Lancet о «Спутник V»

Ранее сообщалось, что научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V». По информации журнала, эффeктивность вакцины составила 91,6% на основе анaлиза данных 19 866 добровольцев, получивших первую и вторую инъекцию вакцины или плацебо. На момент достижeния финальной контрольной точки было 78 подтвeрждённых случаев заболевания коронавирусом.

Safe and effective vaccines are a critical tool in the fight against #COVID19 . I welcome the efficacy results from the interim analysis of the Russian #SputnikV phase 3 trial. Data sharing is an essential step in the assessment process for @WHO Emergency Use Listing. https://t.co/MzAnLAyxhh