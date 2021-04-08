В депздраве Москвы развеяли мифы о вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/6eb72a90-9876-11eb-9b24-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты призывают россиян вакцинироваться от коронавируса, поскольку только так можно победить пандемию. Однако многие граждане в силу ряда заблуждений не спешат делать прививку. Ряд связанных с вакцинацией мифов развеяли в департаменте здравоохранения Москвы.

Врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом депздрава Елена Белова пояснила, что заразиться COVID-19 от прививки нельзя, так как она не содержит живой вирус. Человек рискует заразиться после вакцинации, потому что на выработку иммунитета необходимо некоторое время.

По этой причине не следует пренебрегать мерами безопасности после процедуры вакцинации. То есть нельзя сразу же отказываться от ношения масок и перчаток и соблюдения безопасной дистанции в общественных местах.

Специалист отметила, что плохого или хорошего времени для вакцинации не существует. Прививку необходимо сделать, поскольку пандемия продолжается и сохраняется риск заболеть в тяжёлой форме, что может привести к летальному исходу.

Белова также рассказала телеканалу «Москва 24», что, вопреки заблуждением, нет специальных вакцин для пожилых людей. Есть вакцины, которыми можно прививаться при наличии сопутствующего заболевания вне обострения. Она также подчеркнула, что пожилым людям следует вакцинироваться обязательно из-за того, что они переносят коронавирус тяжелее других пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о возможном росте заболеваемости COVID-19 к осени. Она отметила, что к этому времени власти рассчитывают достичь показателя по вакцинации в 60%. Россия располагает такими возможностями, но пока граждане прививаются не так активно, как хотелось бы.