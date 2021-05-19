В Британии назвали главную опасность головной боли

https://static.news.ru/photo/98e650e0-b90d-11eb-ab2e-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Röder/imageBROKER.com/Global Look Press

Специалисты британской благотворительной организации Cancer Research выяснили, что головная боль является частым симптомом, который указывает на рак мозга. Об этом сообщает Express.

Отмечается, что если раньше проблем с головной болью не было, и вдруг они появились , то нельзя откладывать визит к врачу. Также надо насторожиться, когда приступы становятся регулярными, в том числе, по ночам.

Рак головного мозга трудно лечить, поскольку он очень инвазивен. При этом некоторые опухоли головного мозга могут быть доброкачественными в течение многих лет.

Специалисты считают, что другими признаками рака мозга являются тошнота и проблемы со зрением.

Ранее стало известно, что несколько знаменитостей в последние годы скончались от рака мозга. Ряд СМИ и коллеги артистов высказывали предположения, что недуг могли спровоцировать омолаживающие инъекции из стволовых клеток. Сибирские учёные подтвердили, что препараты могут провоцировать рак.