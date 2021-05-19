В Британии назвали главную опасность головной боли

Специалисты британской благотворительной организации Cancer Research выяснили, что головная боль является частым симптомом, который указывает на рак мозга. Об этом сообщает Express.
Отмечается, что если раньше проблем с головной болью не было, и вдруг они
Рак головного мозга трудно лечить, поскольку он очень инвазивен. При этом некоторые опухоли головного мозга могут быть доброкачественными в течение многих лет.
Специалисты считают, что другими признаками рака мозга являются тошнота и проблемы со зрением.
Ранее стало известно, что несколько знаменитостей в последние годы скончались от рака мозга. Ряд СМИ и коллеги артистов высказывали предположения, что недуг могли спровоцировать омолаживающие инъекции из стволовых клеток. Сибирские учёные подтвердили, что препараты могут провоцировать рак.