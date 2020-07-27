В Аргентине на людях испытывают сыворотку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/51e92bc8-d05a-11ea-a649-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Учёные Аргентины разработали эксклюзивную сыворотку, которая должна помочь блокировать или предотвратить распространение коронавируса. В четырёх медицинских учреждениях южноамериканской страны начались испытания гиперимунной сыворотки на людях.

Об этом сообщает телеканал TN. Отмечается, что новое средство борьбы с COVID-19 опробуют на 242 пациентах в среднем и тяжёлом состоянии. К эксперименту планируют подключить ещё не менее десяти больниц.

Сыворотка является разновидностью пассивной иммунизации, в ходе которой пациентам вводятся антитела. По своему действию она напоминает препараты, используемые при укусах змей или скорпионов, а также при риске заболевания столбняком и бешенством.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге начинает испытания зарубежных вакцин от коронавируса на добровольцах. Об этом заявил и.о. директора НИИ Дмитрий Лиознов. По его словам, Россия вместе с другими странами участвует в «мультицентровом исследовании» данных вакцин, которое должно подтвердить их эффективность.