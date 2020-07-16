Институт гриппа приступил к тестированию зарубежных вакцин от коронавируса

https://static.news.ru/photo/cff1ff9c-c75c-11ea-9933-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге начинает испытания зарубежных вакцин от коронавируса на добровольцах, заявил исполняющий обязанности директора НИИ Дмитрий Лиознов.

По его словам, Россия вместе с другими странами участвует в «мультицентровом исследовании» данных вакцин, которое должно подтвердить их эффективность.

Наш институт приступает сейчас к клиническим исследованиям трёх зарубежных вакцин. Это как раз третья фаза. Эти вакцины прошли первые исследования, показали свою безопасность. Там несколько десятков и даже сотен человек были привиты, вакцины были безопасны, они показали иммунологический ответ. И сейчас это уже исследование [проходит] на тысячах [человек], — рассказал Лиознов, слова которого приводит ТАСС.

В настоящее время в России ведётся разработка отечественной вакцины от коронавируса. Испытания проводят вирусологический научный центр «Вектор», петербургский Институт вакцин и сывороток ФМБА и московский центр им. Н. Ф. Гамалеи.

Ожидается, что в московском центре вторая фаза тестирования препарата будет завершена 3 августа. Следующий этап пройдёт как в России, так и в других странах, в том числе на Ближнем Востоке и в Саудовской Аравии. Разработчики вакцины также ведут переговоры с другими странами по поводу производства — на финальном этапе по подписанию соответствующего соглашения сейчас находятся пять стран.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

По данным на 16 июля, во всём мире COVID-19 заразились 13 565 020 человек, умерли — 584 159, выздоровели — 7 560 281, передаёт Университет Джонса Хопкинса.

Российские медики выявили 6428 случаев COVID-19 за последние сутки в РФ в 85 регионах. Из них 24,1% заражённых переносят болезнь без клинических проявлений. Общее число пациентов на 16 июля 2020 года достигло 752 797 за всё время пандемии. По информации оперативного штаба, суточный рост этого показателя на протяжении 10 дней не превышает 0,9%.

Число исцелившихся выросло за 24 часа на 8443. Всего выписались 531 692 человека, что превышает 70% от общего количества заболевших.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные Оксфордского университета получили первые положительные результаты тестирования вакцины от коронавируса, разработанной при содействии фармацевтической компании AstraZeneca.