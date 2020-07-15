Медики выявили 6428 случаев коронавируса за последние сутки в РФ

https://static.news.ru/photo/c57cc922-c737-11ea-b225-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские медики выявили 6428 случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) за последние сутки в РФ в 85 регионах. Из них 24,1% заражённых переносят болезнь без клинических проявлений.

Общее число пациентов на 16 июля 2020 года достигло 752 797 за всё время пандемии, передаёт портал стопкоронавирус.рф. По информации оперативного штаба, суточный рост этого показателя на протяжении 10 дней не превышает 0,9%.

Наименьший темп прироста за 24 часа зафиксирован в Москве (0,2%), Подмосковье (0,3%), Северной Осетии (0,4%), Ненецком АО (0,4%), Курской области (0,5%), Дагестане (0,5%) и Калининградской области (0,5%).

349 новых случаев инфицирования зарегистрированы в Свердловской области, 256 — в Санкт-Петербурге, 252 — в Ханты-Мансийском АО, 221 — в Нижегородской области и 215 — в Алтайском крае. Всего в настоящее время в России COVID-19 болеют 209 168 граждан.

Число исцелившихся выросло за 24 часа на 8443. Всего выписались 531 692 человека, что превышает 70% от общего количества заболевших. За прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции в РФ стали 167 человек. Общее число погибших в стране с начала пандемии достигло 11 937 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

По данным на 16 июля, во всём мире COVID-19 заразились 13 565 020 человек, умерли 584 159, выздоровели 7 560 281, передаёт Университет Джонса Хопкинса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что людям, переболевшим коронавирусом в тяжёлой форме, можно не вакцинироваться, так как у них хорошие защитные титры антител. Об этом заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.