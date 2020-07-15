Медики выявили 6428 случаев коронавируса за последние сутки в РФ

Российские медики выявили 6428 случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) за последние сутки в РФ в 85 регионах. Из них 24,1% заражённых переносят болезнь без клинических проявлений.
Общее число пациентов на 16 июля 2020 года достигло 752 797 за всё время пандемии,
Наименьший темп прироста за 24 часа зафиксирован в Москве (0,2%), Подмосковье (0,3%), Северной Осетии (0,4%), Ненецком АО (0,4%), Курской области (0,5%), Дагестане (0,5%) и Калининградской области (0,5%).
349 новых случаев инфицирования зарегистрированы в Свердловской области, 256 — в Санкт-Петербурге, 252 — в Ханты-Мансийском АО, 221 — в Нижегородской области и 215 — в Алтайском крае. Всего в настоящее время в России COVID-19 болеют 209 168 граждан.
Число исцелившихся выросло за 24 часа на 8443. Всего выписались 531 692 человека, что превышает 70% от общего количества заболевших. За прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции в РФ стали 167 человек. Общее число погибших в стране с начала пандемии достигло 11 937 человек.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.
По данным на 16 июля, во всём мире COVID-19 заразились 13 565 020 человек, умерли 584 159, выздоровели 7 560 281,
Ранее NEWS.ru сообщал, что людям, переболевшим коронавирусом в тяжёлой форме, можно не вакцинироваться, так как у них хорошие защитные титры антител. Об этом заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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