Медик оценил необходимость вакцинации после тяжёлой формы коронавируса

https://static.news.ru/photo/8433e370-c736-11ea-847d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Людям, переболевшим коронавирусом в тяжёлой форме, можно не вакцинироваться, так как у них хорошие защитные титры антител. Об этом заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Не знаю, как долго, но можно не вакцинироваться в ближайшее время точно. Потому что, как показали уже довольно многочисленные исследования, у них хорошие защитные титры антител к этому вирусу циркулируют в крови, — цитирует РИА Новости эпидемиолога.

Ранее медики из Китая и США поставили под сомнение возможность развития долгосрочного иммунитета у людей к коронавирусной инфекции. По мнению специалистов, у вылечившихся от COVID-19 с большой вероятностью могут не развиться антитела, гарантирующие долгосрочную защиту от вируса. Поэтому существует риск повторного заражения. Эту версию подтверждает обследование, проведённое среди медицинских работников из китайской Ухани. Многие из 23 тысяч человек могли заразиться коронавирусом, поскольку контактировали с заражёнными пациентами, но лишь у 4% медиков спустя время сохранились антитела. Также врачи считают, что иммунитет к коронавирусу может не вырабатываться у людей, перенёсших заболевание в лёгкой или среднетяжёлой форме.

Накануне глава Роспотребнадзра Анна Попова заявила, что уровень популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции в стране составляет 26%. Она отметила, что иммунитет к COVID-19 формируется у всех, кто переболел, включая тех, кто перенёс коронавирус в тяжёлой форме, а также у бессимптомных больных. При этом стойкость приобретённого организмом иммунитета стоит оценивать не ранее чем через 48 дней после перенесённого заболевания.

Между тем лишь треть россиян выразили готовность сделать прививку от коронавируса, когда такая возможность появится. Однако больше половины граждан не считают это необходимым. Готовность пройти вакцинацию изъявили 36% россиян. Столько же было в конце января до пандемии. Перед лицом опасности в разгар неблагоприятной эпидемиологической обстановки такое желание выражали почти вдвое больше россиян.

Клинические испытания вакцины, созданной специалистами Научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались 18 июня. Были вакцинированы две группы добровольцев. Они состояли из солдат-контрактников и гражданских лиц. Тестирование проводили специалисты Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко и Государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. По словам руководителя НИЦ Александра Гинцбурга, вторая фаза испытания вакцины продлится до 28 июля. После завершения испытаний центр подаст документы на регистрацию вакцины.