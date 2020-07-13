Вторая фаза испытания вакцины от COVID-19 продлится до 28 июля

https://static.news.ru/photo/16546344-c4fb-11ea-90d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Вторая фаза испытания вакцины от коронавирусной инфекции продлится до 28 июля, заявил руководитель Научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, после завершения испытаний НИЦ подаст документы на регистрацию вакцины. Кроме того, в институте Гамалеи надеются, что прививку от коронавируса россиянам будут делать в медучреждениях бесплатно.

Я думаю, в ближайшее время ее в аптеках не удастся купить, потому что государство будет, я надеюсь, все выкупать и распределять соответственно по медицинским учреждениям. И медицинские учреждения в рамках, не знаю, какого еще календаря прививок — по эпидпоказаниям или же календаря прививок основного — будет для населения, я надеюсь, бесплатно, за счет бюджетных денег, прививать всех... Исключительно добровольно, без чипирования, — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Ранее Гинцбург сообщил, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью 2020 года. До этого замглавы правительства Татьяна Голикова заявляла, что старт производства ожидается уже в сентябре. В августе-сентябре производители рассчитывают зарегистрировать препарат.

Клинические испытания вакцины, созданной специалистами Научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались 18 июня. Были вакцинированы уже две группы добровольцев. Они состоят из солдат-контрактников и гражданских лиц. Тестирование проводят специалисты Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко и Государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.

По словам профессора НИЦ Анатолия Альтштейна, добровольцев, на которых испытывают вакцину, не заражают инфекцией для проверки эффективности препарата. 12 июля директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев проинформировал, что безопасность вакцины в ходе клинических испытаний подтверждена.

Президент Владимир Путин назвал российские медпрепараты лучшими в мире «по качеству применения, по чистоте». В июне он выразил надежду, что отечественная вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 может появиться уже в самое ближайшее время, писал NEWS.ru.