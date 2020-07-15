Попова: популяционный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 26%

Уровень популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции в стране составляет в РФ 26%. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Ольга Попова на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Как передаёт ТАСС, также снизилась доля тяжёлых случаев заболевания COVID-19 с 5,6% в апреле до 3% в июле.

Роспотребнадзор проводит масштабное популяционное исследование на иммунитет к коронавирусу в 23 субъектах РФ.

Накануне Попова отметила, что иммунитет к COVID-19 формируется у всех, кто переболел, включая тех, кто перенёс коронавирус в тяжёлой форме, а также у бессимптомных больных. При этом стойкость приобретённого организмом иммунитета стоит оценивать не ранее, чем через 48 дней после перенесённого заболевания.

По последним данным, за сутки российские медики зафиксировали 6422 новых случая заражения коронавирусом в стране, из них 1708 (26%) не имеют клинических проявлений. Общее число выявленных случаев COVID-19 с начала эпидемии составило 746 369. За это время в России выздоровели 523 249 инфицированных, погибли 11 770 человек. Наименьший прирост заболевших за сутки был зафиксирован в Москве и Московской области — 0,3%, а также в Республике Северная Осетия и в Севастополе — 0,4%, писал NEWS.ru.

Ранее учёные из Королевского колледжа Лондона проанализировали иммунный ответ на коронавирусную инфекцию почти 100 пациентов и медиков двух лондонских больниц и выяснили, что иммунитет к коронавирусу резко снизился всего за три месяца. Отмечается, что были проанализированы данные людей, которые перенесли COVID-19. Спустя три недели после появления симптомов у людей был отмечен пик концентрации антител в организме. В этот период у 60% участников исследования был зафиксирован наиболее сильный иммунный ответ к вирусу, писал NEWS.ru.