Учёные зафиксировали резкое снижение иммунитета к COVID-19 за три месяца

https://static.news.ru/photo/547a3a08-c47f-11ea-954d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Учёные из Королевского колледжа Лондона проанализировали иммунный ответ на коронавирусную инфекцию почти 100 пациентов и медиков двух лондонских больниц и выяснили, что иммунитет к коронавирусу резко снизился всего за три месяца.

Отмечается, что были проанализированные данные людей, которые ранее перенесли COVID-19. Спустя три недели после появления симптомов, у людей был отмечен пик концентрации антител в организме. В этот период у 60% участников исследования был зафиксирован наиболее сильный иммунный ответ к вирусу, сообщает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

Но уже через три месяца после появления первых симптомов лишь 17% испытуемых сохранили высокое содержание антител в организме. Уточняется, что у многих участников испытания антитела уменьшились в 23 раза, а у некоторых и вовсе исчезли.

Если инфекция приводит к такому уровню антител, которые исчезают за два-три месяца, с вакциной, возможно, произойдёт то же самое. Людям может понадобиться повторная иммунизация, так как одного приема вакцины может оказаться недостаточно, — привели слова ведущего автора исследования Кэти Дорес.

Как писал NEWS.ru ранее, медики из Германии выяснили, что переболевшие коронавирусом со временем значительно теряют антитела. По их мнению, это может привести к повторному заражению коронавирусом. До этого к аналогичным данным пришли китайские учёные. Они установили, что наиболее сильное снижение антител наблюдалось у людей, перенёсших заражение без симптомов.