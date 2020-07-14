В России выявлено 6 422 новых случая коронавируса

https://static.news.ru/photo/90e52126-c671-11ea-a979-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки российские медики выявили 6 422 новых случая заражения коронавирусом в стране, из них 1 708 (26%) не имеют клинических проявлений. Об этом 15 июля сообщает оперативный штаб.

Общее число выявленных случаев COVID-19 с начала эпидемии составило 746 369 человек. За это время в России выздоровели 523 249 инфицированных, погибли 11 770 человек.

Наименьший прирост заболевших за сутки был зафиксирован в Москве и Московской области — 0,3%, а также в Республике Северная Осетия и в Севастополе — 0,4%.

Также за прошедшие сутки в России выписаны по выздоровлению 10 424, умерли 156 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия может избежать второй волны новой коронавирусной инфекции. Динамика сокращения количества заразившихся новым заболеванием даёт на это надежду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При это в самом Минздраве не исключает подъёма заболеваемости респираторными инфекциями в новом эпидемическом сезоне. Распространению вирусов будут способствовать школьные, студенческие, рабочие коллективы. Снизить риск заражения коронавирусом можно, считают медики, и это всё теми же испытанными способами: маски в общественных местах и вакцинация от гриппа и пневмококка.