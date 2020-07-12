Песков: есть надежда, что второй волны COVID-19 удастся избежать

https://static.news.ru/photo/9e3bfb18-c434-11ea-adc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия может избежать второй волны новой коронавирусной инфекции. Динамика сокращения количества заразившихся новым заболеванием даёт на это надежду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Все, кто говорит об этом профессионально, возьмите мэра Москвы Собянина, возьмите вице-премьера Голикову, которые возглавляют соответствующие подразделения антикризисного штаба, они говорят о том, что пока динамика сокращения количества заболевших даёт надежду на то, что каких-то острых проявлений в дальнейшем нам удастся избежать, — отметил представитель Кремля в интервью телеканалу «Россия 1».

Кроме того, политик назвал людей, отрицающих коронавирус, безумцами. По его словам, болеть «временами страшно». Он подчеркнул, что человек испытывает «неизведанные какие-то ощущения».

По данным на 12 июля, коронавирусом за сутки в России заболели 6615 человек в 84 российских регионах. Клинических проявлений болезни не имели 22,5% пациентов.

Общее число заболевших на территории России составляет 727 162 человека. За период пандемии с инфекцией справились более 501 060 человек (+3615 за сутки), скончались от коронавируса 11 335 (+130 за сутки).

Как писал NEWS.ru, представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович считает, что вторая волна COVID-19 может начаться в России хоть завтра, если все расслабятся. Она также подчеркнула, что риск заражения COVID-19 сильно снижается благодаря соблюдению комплекса гигиенических мер. Одна маска от инфекции не спасёт, говорит специалист.