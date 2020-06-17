Учёные выяснили, что антитела к коронавирусу исчезают после выздоровления

https://static.news.ru/photo/639132e6-b113-11ea-b6a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антитела к коронавирусу в некоторых случаях пропадают у людей после их выздоровления. Об этом заявили американские и китайские учёные, которые провели исследование среди медицинских работников города Ухань.

Многие из 23 тысяч человек могли заразиться коронавирусом, поскольку контактировали с зараженными пациентами, но лишь у 4% медиков спустя время сохранились антитела, сообщает газета South China Morning Post.

У людей вряд ли могут выработаться антитела против этого вируса на долгое время, — говорится в исследовании учёных.

По их мнению, антитела из организма 10% китайских медиков исчезли в течение месяца после выздоровления.

Ранее NEWS.ru сообщал, что наличие иммунитета к коронавирусной инфекции более чем у 45% населения гарантированно прервёт цепочку её передачи. Об этом 16 июня заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.