Больше половины россиян не намерены прививаться от коронавируса

https://static.news.ru/photo/41173120-c680-11ea-8fbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лишь треть россиян готовы сделать прививку от коронавируса, когда такая возможность появится. Однако больше половины граждан не считают это необходимым, выяснили исследователи.

Готовность пройти вакцинацию изъявили 36% россиян. Столько же было в конце января до пандемии. Перед лицом опасности в разгар неблагоприятной эпидемической обстановки такое желание выражали почти вдвое больше россиян. В конце марта сделать прививку соглашались 64% сограждан, сказано в материалах Исследовательского центра интернет-портала Superjob.ru.

В отчёте отмечается, что наибольшую готовность к вакцинации сейчас выражает молодёжь в возрасте до 24 лет. Привиться намерены две трети опрошенных — 67%.

При этом готовность к прививке чаще проявляют мужчины, нежели женщины, а также люди с доходами выше среднего (от 80 тысяч рублей в месяц).

Что касается несогласных, то если в целом не желающих делать прививку оказалось 54%, то больше всего таких людей выявлено в сегменте «среднего возраста» от 35 до 44 лет — две трети, или 66%.

Опрос был проведён 9-13 июня 2020 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет в 326 населённых пунктах по всей стране.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что 45% россиян не сомневаются в неизбежности второй волны коронавируса. Лишь каждый пятый (18%) не верит в вероятное возвращение COVID-19, а треть опрошенных (37%) затруднились с ответом.