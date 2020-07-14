Опрос: россияне ждут вторую волну коронавируса

https://static.news.ru/photo/21999bb8-c62f-11ea-883d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне приготовились ко второй волне коронавируса, в её неизбежности не сомневаются 45% респондентов. Такие данные показал опрос, проведённый Российской академией народного хозяйства и госслужбы.

Не согласны с тем, что в этом году повторится волна коронавируса 18% опрошенных. Ещё 37% затруднились с ответом, сообщают «Известия».

Режим самоизоляции был снят слишком рано, считают 38% респондентов. Но 22% опрошенных считают снятие ограничений именно сейчас своевременной мерой. Ещё 23% уверены, что на такой шаг можно было пойти и раньше.

Минздрав при этом не исключает подъёма заболеваемости респираторными инфекциями в новом эпидемическом сезоне. Распространению вирусов будут способствовать школьные, студенческие, рабочие коллективы.

Снизить риск заражения коронавирусом можно, считают медики, и это всё теми же испытанными способами: маски в общественных местах и вакцинация от гриппа и пневмококка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия может избежать второй волны новой коронавирусной инфекции. Динамика сокращения количества заразившихся новым заболеванием даёт на это надежду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.