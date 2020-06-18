Врачи усомнились в долгосрочном иммунитете к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/6ee20150-b156-11ea-aef0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Yuguo/Xinhua/Global Look Press

Медики из Китая и США поставили под сомнение возможность развития долгосрочного иммунитета у людей к коронавирусной инфекции.

По мнению специалистов, у вылечившихся от COVID-19 с большой вероятностью могут не развиться антитела, гарантирующие долгосрочную защиту от вируса. Поэтому существует риск повторного заражения, передаёт в Telegram-канале РИА Новости.

Эту версию подтверждает обследование, проведённое среди медицинских работников из китайской Ухани. Многие из 23 тысяч человек могли заразиться коронавирусом, поскольку контактировали с заражёнными пациентами, но лишь у 4% медиков спустя время сохранились антитела.

Также медики считают, что иммунитет к коронавирусу может не вырабатываться у людей, перенесших заболевание в лёгкой или тяжелой формах.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что популяционный иммунитет к коронавирусу у россиян ещё не сформирован, хотя число людей с антителами увеличивается. По его словам, наличие иммунитета к коронавирусной инфекции более чем у 45% населения гарантированно прервёт цепочку её передачи.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, уже 650 тысяч человек в России протестированы на иммунитет к COVID-19, почти 14% имеют антитела. В Москве таких граждан 17%, писал NEWS.ru.

За последние сутки, по данным на 18 июня, в России зафиксировано 7790 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 561 091. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Инфекцией охвачены 85 регионов. Из вновь заболевших 2450 случаев (31,5%) не имели клинических проявлений болезни.

Большинство новых случаев (1040) выявлено в Москве, 667 человек заразились в Московской области. В пятёрку лидеров антирейтинга вошли также Санкт-Петербург (231), Нижегородская (233) и Свердловская (231) области.

Также за сутки зафиксировано 182 летальных случая. За весь период жертвами COVID-19 стали 7660 человек. 9621 пациент выписан из больниц по выздоровлении. Всего количество вылечившихся составило 313 963.