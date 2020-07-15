В России за сутки от коронавируса умерли 167 человек

https://static.news.ru/photo/0c6673e0-c73a-11ea-a56e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции в России стали 167 человек. Общее число погибших в стране с начала пандемии достигло 11 937 человек. Такие данные на 16 июля приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Наибольшее число погибших за сутки зафиксировано в Москве (24 человека), в Санкт-Петербурге (22), в Красноярском крае (16) и Московской области (11).

Также российские медики выявили 6428 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,1% заражённых переносят болезнь без клинических проявлений. Общее число пациентов достигло 752 797 за всё время пандемии. Согласно данным штаба, суточный рост этого показателя уже 10 дней не превышает 0,9%. Вылечились от инфекции ещё 8443 человека. Общее число излечившихся от COVID-19 в стране составило 531 692 человека, писал NEWS.ru.

Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.