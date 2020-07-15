В России 8443 человека вылечились за сутки от коронавируса

https://static.news.ru/photo/42ae27d2-c739-11ea-a76c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России, по данным на 16 июля, 8443 человека вылечились за сутки от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 в стране составило 531 692 человека.

В Москве за последние 24 часа выписаны 1145 пациентов, в Подмосковье — 359, в Нижегородской области — 298.

Днём ранее от COVID-19 вылечились 10 424 человека.

Всего за сутки российские медики выявили 6428 случаев коронавирусной инфекции нового типа в 85 регионах. Из них 24,1% заражённых переносят болезнь без клинических проявлений, писал NEWS.ru.

Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.