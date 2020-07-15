В Оксфорде успешно испытали вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/c0e385ce-c6a4-11ea-b79c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Учёные Оксфордского университета получили первые положительные результаты тестирования вакцины от коронавируса, разработанной при содействии фармацевтической компании AstraZeneca.

Так, в ходе исследования выяснилось, что разработанная вакцина способствует повышению иммунитета, передаёт ТАСС со ссылкой на британский телеканал ITV.

Реакция иммунной системы в данном случае связана и с антителами, и с Т-клетками (лимфоцитами. — NEWS.ru). Всё внимание сосредоточено сейчас на антителах, но есть всё больше свидетельств того, что ответ Т-клеток важен для защиты от коронавируса, — следует из сообщения телеканала.

Полностью эффективность вакцины удастся подтвердить лишь в результате третьей стадии испытаний, которая в настоящее время проходит в Бразилии. Ранее в Великобритании начался второй этап клинических испытаний этой вакцины с участием более 10 тысяч добровольцев в возрасте 56-69 лет, граждан старше 70 лет и детей 5-12 лет. На первом этапе исследование охватило чуть более тысячи добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

Известно, что компания AstraZeneca уже подготовила необходимые мощности для производства 2 млрд доз данной вакцины.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии в мире COVID-19 заразились 12 910 357 человек. Погибли от инфекции 569 128. Выздоровели 7 116 957. Лидерами по числу пациентов являются США (3 304 942 инфицированных, 1 006 326 выздоровевших, 135 205 умерших), Бразилия (1 864 681 заболел, 72 100 погибли, 1 264 843 поправились), Индия (878 254 пациента, 553 471 исцелился, 23 174 скончались). Россия на четвёртом месте.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия полностью отказалась от импорта продукции против коронавируса.