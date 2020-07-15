Россия полностью отказалась от импорта продукции против коронавируса

https://static.news.ru/photo/f9be17f0-c696-11ea-8cc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия не закупает продукцию против коронавирусной инфекции за рубежом. Об этом 15 июля заявил глава Минпромторга страны Денис Мантуров.

Благодаря своевременно принятым правительством решениям мы оперативно нарастили собственное производство всей антиковидной продукции и полностью отказались от её приобретения за рубежом, — цитирует ТАСС главу ведомства, выступившего в режиме видеоконфренции на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По его словам, Россия основной акцент делает на развертывании производства новой продукции, в первую очередь «быстрых тестов» и недавно зарегистрированных лекарств для лечения тяжёлой формы пневмонии «Левилимаб», «Олокизумаб», а также антиковидного препарата «Фавипиравир».

Мантуров подчеркнул, что идёт подготовка по согласованию с Минздравом РФ к выпуску вакцины после завершения её клинических испытаний.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты будут поставлять в Россию комплектующие, необходимые для производства аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Как сообщал NEWS.ru, Кремль признал дефицит средств для борьбы с коронавирусом в ряде российских регионов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что субъектам РФ особенно необходимы аппараты ИВЛ.

Позднее Минпромторг России заключил сотрудничество с компанией «Дельрус», которая в мае завезла из Китая 18 млн масок.