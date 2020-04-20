США поставят в РФ комплектующие для аппаратов ИВЛ

https://static.news.ru/photo/c2377578-830d-11ea-94ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соединённые Штаты будут поставлять в Россию комплектующие, необходимые для производства аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

На следующий день после того, как в Нью-Йорке приземлился наш самолёт с оборудованием и средствами защиты, мы заключили контракт с американскими партнёрами на поставку датчиков потока воздуха, необходимых для производства аппаратов ИВЛ в России, — цитирует ТАСС главу государства.

По его словам, сотрудничество в данной области будет развиваться и дальше.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Кремль признал дефицит средств для борьбы с коронавирусом в ряде российских регионов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что субъекты РФ особенно нуждаются в аппаратах ИВЛ.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи.

В России на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47 121, умерли 405, выздоровели 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.