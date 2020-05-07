Россия получит в мае 18 млн масок из Китая

https://static.news.ru/photo/dcb9658a-902f-11ea-9b0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Kai/Global Look Press

Минпромторг России заключил сотрудничество с компанией «Дельрус», которая в мае планирует ввезти из Китая 18 млн масок.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, начиная с марта по линии Минпромторга России из Китая уже было получено около 178 млн масок.

По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, проблем с обеспечением масками граждан РФ не будет даже при введении масочного режима по всей территории страны. По данным ведомства, в апреле в России было произведено около 138,5 млн различных видов масок, ещё около 105 млн масок поставлено из Китая.

Ранее режим ношения масок в общественных местах был введён в Свердловской, Московской, Челябинской, Ростовской, Саратовской и Пензенской областях, Удмуртии. Как писал NEWS.ru, жителей Москвы могут обязать носить медицинские маски в общественных местах с 12 мая. По некоторым данным, масочный режим будет действовать два месяца, и это при условии, что заболеваемость будет оставаться прежней или упадёт до минимальных значений.