Россия получит в мае 18 млн масок из Китая

Минпромторг России заключил сотрудничество с компанией «Дельрус», которая в мае планирует ввезти из Китая 18 млн масок.
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По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, проблем с обеспечением масками граждан РФ не будет даже при введении масочного режима по всей территории страны. По данным ведомства, в апреле в России было произведено около 138,5 млн различных видов масок, ещё около 105 млн масок поставлено из Китая.
Ранее режим ношения масок в общественных местах был введён в Свердловской, Московской, Челябинской, Ростовской, Саратовской и Пензенской областях, Удмуртии. Как писал NEWS.ru, жителей Москвы могут обязать носить медицинские маски в общественных местах с 12 мая. По некоторым данным, масочный режим будет действовать два месяца, и это при условии, что заболеваемость будет оставаться прежней или упадёт до минимальных значений.
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