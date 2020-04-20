В Кремле заявили о недостатке средств для борьбы с коронавирусом в регионах

Ряд российских регионов до сих пор не сформировали в необходимом объёме запасы медицинской техники, индивидуальных средств защиты и койко-мест для борьбы с COVID-19.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков,
Песков также отметил, что прежде всего в региональных медицинских учреждениях не хватает аппаратов ИВЛ. Давать оценку эффективности принимаемых властями регионов мер по борьбе с коронавирусом пресс-секретарь на данном этапе отказался.
Как передавал NEWS.ru, к 20 апреля общее число инфицированных COVID-19 в России достигло 47 121. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. Более 3,4 тысяч человек излечились, 405 заболевших скончались.
Добавьте наши новости в избранные источники