Установлено, почему пожилые люди тяжелее переносят COVID-19

С возрастом в легких человека увеличивается количество клеток, экспрессирующих белок АСЕ2, необходимый коронавирусу для поражения тканей и органов. По мнению американских биологов, это является главной причиной того, что у пожилых людей COVID-19 протекает тяжелее. Результаты исследования специалистов из США опубликованы в журнале Science Advances.

В ходе исследования учёные из Школы общественного здоровья имени Чана Гарвардского университета изучили данные по транскрипции у мышей и людей в возрасте от девяти до 75 лет и выяснили, что лёгочная ткань пожилых содержит больше, чем у молодых, клеток с АСЕ2 и трансмембранной сериновой протеазой TMPRSS2, необходимой коронавирусу для заражения клеток носителя. Данные показатели полностью соотносятся с тяжестью симптомов при заражении COVID-19.

Также специалистам удалось выяснить, что в тканях клеток молодёжи инфицированные коронавирусом клетки с большей вероятностью подвергаются запрограммированной гибели — апоптозу, что предотвращает размножение вируса. Старые клетки гибнут в меньшей степени.

Кроме того, авторы исследования пришли к выводу, что препараты-миметики ВН3, использующиеся для лечения некоторых видов рака, повышают вероятность гибели клеток лёгких в результате апоптоза. Исследователи полагают, что такие препараты после клинических испытаний можно будет использовать для лечения COVID-19.

Ранее российский инфекционист сообщил, что тяжесть течения коронавирусной инфекции зависит от того, как вирус попал в организм.