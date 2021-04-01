Уролог рассказал, как держать мужское здоровье в порядке после 30 лет

https://static.news.ru/photo/08d8bf4e-9223-11eb-a451-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для поддержания мужского здоровья в норме после 30 лет нужно избегать случайных половых связей, а также следить за своим питанием. Об этом в комментарии для NEWS.ru рассказал уролог Николай Захарченко.

По мнению специалиста, если мужчина всё же не может избежать случайных контактов, то обязательно нужно пользоваться средствами защиты и не забывать про гигиену.

Что касается проблем с эрекцией, то они бывают разного характера. На неё может влиять психогенный фактор. То есть достаточно бывает просто поговорить с человеком, обсудить с ним эту проблему, и всё восстанавливается. Иногда слабая эрекция бывает из-за кровенаполнения органа, бывают нарушения в сосудистом русле, и эрекция не наступает должным образом, — рассказывает Захарченко.

Медик отмечает, что если у человека присутствует проблема с эрекцией, то не стоит сразу принимать виагру, и перед её

употреблением обязательно следует проконсультироваться с врачом.

Есть ряд заболеваний, при которых нельзя употреблять виагру. Для профилактики мужского здоровья можно использовать физкультуру. Быстрая ходьба положительно влияет на кровоснабжение, и ходить за раз нужно по 5 километров. Но делать это стоит регулярно, особенно тем, кто сидит в офисе и мало двигается, — заявляет эксперт.

В заключение Захарченко высказался про полезные для мужчин пищевые привычки. Так, уролог порекомендовал добавлять в рацион грецкие орехи, потому что они содержат большое количество цинка, и морскую рыбу жирных сортов.