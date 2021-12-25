Университет Хопкинса показал работу вакцин на примере фильма «Один дома»

Университет Джонса Хопкинса фрагментом из фильма «Один дома» проиллюстрировал борьбу вакцин с коронавирусом, в том числе и со штаммами «дельта» и «омикрон». Сцена, где герой картины Кевин с помощью банок с краской побеждает грабителей, сравнивается с тем, как вакцины побеждают COVID, защищая организм. Видео опубликовано в аккаунте университета в Twitter.

Публикация начинается словами: «Это моё тело, я должен его защищать!». После этого мальчик запускает банку с краской-вакциной в первого грабителя — штамм «омикрон», но ему удаётся увернуться и банка попадает во второго преступника-«дельту». Последний падает.

Тем временем Кевин запускает вторую банку — бустерную вакцину и сбивает уже «омикрон».

Напоминание: вакцинация и бустерная вакцинация — ваша лучшая линия защиты от тяжёлого заболевания, вызванного COVID-19, — говорится в сообщении.

"This is my body, I have to defend it!"



Reminder: Being vaccinated and boosted is your best line of defense against severe illness from COVID-19.



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Ранее сообщалось, что штамм «омикрон» стал доминирующим в США. На него приходится более трёх четвертей заражений. Такие данные опубликовали федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний США. Ранее доминировавший штамм «дельта» теперь является причиной четверти всех заражений.

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о механизме возникновения антител после прививки. Он напомнил, что антитела после второй дозы вакцины появляются через три недели. Также врач сообщил, что вакцина способна противостоять новому штамму «омикрон».