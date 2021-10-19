Учёный объяснил, почему важно обновлять классификацию болезней

Переход на обновлённую международную классификацию болезней в 11-й редакции (МКБ-11) важен для России, чтобы успевать за развитием медицины. Но неизвестно, насколько система к нему готова, сообщил «Парламентской газете» замгендиректора по научной работе НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва Алексей Масчан.

Международная классификация болезней важна, поскольку с прогрессом медицинской науки уточняется список болезней: появляются новые, исчезают старые. Вопрос в том, насколько Россия готова к этому технически, — сказал Масчан.

МКБ-11 начнёт действовать с 1 января 2022 года, Россия планирует перейти на неё до 2025-го. Классификация насчитывает 27 классов болезней, травм и причин смертности. ВИЧ теперь считается хроническим заболеванием, трансгедерность больше не психическое расстройство, а вопрос сферы сексуального здоровья.

Ранее сообщалось, что в МКБ-11 внесли игровую зависимость. Она является расстройством, если компьютерные игры вытесняют остальные приоритеты: личную жизнь, образование, работу, общение. Пациент официально признаётся зависимым, если ведёт подобный образ жизни не менее одного года.