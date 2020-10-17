Учёные сообщили об опасности сочетания вируса гриппа и COVID-19 в организме

Специалисты Ливерпульского университета выяснили, что для болеющих гриппом людей коронавирус представляет повышенную опасность.
Такие выводы исследователи получили по итогам экспериментов на лабораторных мышах,
Учёные сравнили, как протекает болезнь у животных: они провели эксперимент на мышах, заразив одну группу коронавирусом, а вторую — последовательно гриппом и коронавирусом.
Даже при условии, что заражённым гриппом мышам вводился коронавирус с уменьшенной репликацией, у них наблюдалась усиленная воспалительная реакция. Это основная причина тяжёлой формы COVID-19 у людей, — отмечает один из специалистов Джеймс Стюарт.
Отмечается, что смертность среди мышей, болевших гриппом и коронавирусом, в шесть раз превышала показатель животных из первой группы.
По мнению учёных, конкуренция двух патогенов в одном организме усиливает каждый из них и наносит дополнительный вред организму носителя.
Результаты исследования были опубликованы в научном издании bioRxiv.
Ранее NEWS.ru писал, что в России за последние 24 часа было выявлено почти 15 тысяч новых случаев заражения COVID-19.