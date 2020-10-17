Учёные сообщили об опасности сочетания вируса гриппа и COVID-19 в организме

https://static.news.ru/photo/636c6972-107f-11eb-aa38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dr. Wilfried Bahnmüller/imagebroker.com/Global Look Press

Специалисты Ливерпульского университета выяснили, что для болеющих гриппом людей коронавирус представляет повышенную опасность.

Такие выводы исследователи получили по итогам экспериментов на лабораторных мышах, сообщает РИА Новости.

Учёные сравнили, как протекает болезнь у животных: они провели эксперимент на мышах, заразив одну группу коронавирусом, а вторую — последовательно гриппом и коронавирусом.

Даже при условии, что заражённым гриппом мышам вводился коронавирус с уменьшенной репликацией, у них наблюдалась усиленная воспалительная реакция. Это основная причина тяжёлой формы COVID-19 у людей, — отмечает один из специалистов Джеймс Стюарт.

Отмечается, что смертность среди мышей, болевших гриппом и коронавирусом, в шесть раз превышала показатель животных из первой группы.

По мнению учёных, конкуренция двух патогенов в одном организме усиливает каждый из них и наносит дополнительный вред организму носителя.

Результаты исследования были опубликованы в научном издании bioRxiv.

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