Учёные рассказали, почему «омикрон»-штамм опаснее для детей

Индийские учёные выяснили, что новый штамм коронавируса «омикрон» может быть опаснее для детей в силу более интенсивной, чем у взрослых частоты дыхания, передаёт РИА Новости. Таким образом, их организм гораздо восприимчивей к содержащимся в воздухе биологическим агентам. Однако симптомы заболевания одинаковы и у взрослых, и у детей.

Дыхательные пути детей меньше, чем у взрослых, и этот новый вариант в основном поражает верхние дыхательные пути у инфицированных пациентов. Следовательно, можно сказать, что есть вероятность того, что дети столкнутся с большим чем взрослые количеством проблем, — рассказал старший консультант по респираторной медицине Медицинского института Баладжи Экшн в Нью-Дели Анимеш Арья.

Он отметил, что это может вызывать беспокойство, но такие случаи всё же не приводят к смерти.

При этом симптомы заболевания новым штаммом коронавируса у детей схожи с симптомами взрослых. Как правило, они проявляются в виде боли в горле, легкой лихорадки и усталости.

Ранее вирусолог из Китая Чжан Вэньхун заявил, что «омикрон»-штамм несёт в себе наибольшую угрозу для людей со слабой или ослабленной иммунной системой. По его словам, ограничительные барьеры между странами могут быть отменены только в случае, когда у людей будет выработан коллективный иммунитет. Для этого им необходимо проходить процедуру вакцинации.