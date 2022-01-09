Учёные рассказали, почему «омикрон»-штамм опаснее для детей
Индийские учёные: штамм «омикрон» более опасен для детей из-за особенностей их дыхания
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
19:06, 09 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Индийские учёные выяснили, что новый штамм коронавируса «омикрон» может быть опаснее для детей в силу более интенсивной, чем у взрослых частоты дыхания, передаёт РИА Новости. Таким образом, их организм гораздо восприимчивей к содержащимся в воздухе биологическим агентам. Однако симптомы заболевания одинаковы и у взрослых, и у детей.
Дыхательные пути детей меньше, чем у взрослых, и этот новый вариант в основном поражает верхние дыхательные пути у инфицированных пациентов. Следовательно, можно сказать, что есть вероятность того, что дети столкнутся с большим чем взрослые количеством проблем, — рассказал старший консультант по респираторной медицине Медицинского института Баладжи Экшн в Нью-Дели Анимеш Арья.
Он отметил, что это может вызывать беспокойство, но такие случаи всё же не приводят к смерти.
При этом симптомы заболевания новым штаммом коронавируса у детей схожи с симптомами взрослых. Как правило, они проявляются в виде боли в горле, легкой лихорадки и усталости.
Ранее вирусолог из Китая Чжан Вэньхун заявил, что «омикрон»-штамм несёт в себе наибольшую угрозу для людей со слабой или ослабленной иммунной системой. По его словам, ограничительные барьеры между странами могут быть отменены только в случае, когда у людей будет выработан коллективный иммунитет. Для этого им необходимо проходить процедуру вакцинации.