https://static.news.ru/photo/63c48698-4d75-11ea-a418-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследователи выяснили, что является ключом к пониманию благоприятного воздействия квашеной капусты на здоровье кишечника.

По словам учёных, польза заключается в клеточном рецепторе под названием HCA3, который имеет особую восприимчивость к побочному продукту молочнокислых бактерий — D-фениллактозной кислоты (D-PLA).

Мы убеждены, что этот рецептор опосредует полезные и противовоспалительные эффекты молочнокислых бактерий в кишечнике у людей, — отметила старший автор исследования Клаудия Штаубер.

Квашеная капуста входит в список продуктов, прошедших лактоферментацию, включающую в себя выработку молочной кислоты естественными бактериями, так как они питаются сахаром и крахмалом. Также в ходе этого процесса формируются полезные ферменты, витамины группы B, пробитотики и жирные кислоты.

Люди и обезьяны, в отличие от большинства млекопитающих, имеющих два рецептора (HCA1 и HCA2), обладают тремя. Третий рецептор, HCA3, можно обнаружить в иммунных клетках человека, в лёгких, кожи и жировых клетках. Благодаря серии экспериментов учёные высинили, что он взаимодействует с метаболитом LAB, D-PLA, при этом последний обладает сильными антимикробными свойствами.

Связывание D-PLA с HCA3 оповещает иммунную систему о бактериях в организме. Кроме модуляции функций иммунитета, это взаимодействие даёт способность квашеной капусте и другим ферментированным продуктам обеспечивать защитный барьер кишечника и ограничивать выработку провоспалительных молекул, передаёт PLOS Genetics.

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