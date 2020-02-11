Исследователи выяснили, что является ключом к пониманию благоприятного воздействия квашеной капусты на здоровье кишечника.
По словам учёных, польза заключается в клеточном рецепторе под названием HCA3, который имеет особую восприимчивость к побочному продукту молочнокислых бактерий — D-фениллактозной кислоты (D-PLA).
Мы убеждены, что этот рецептор опосредует полезные и противовоспалительные эффекты молочнокислых бактерий в кишечнике у людей, — отметила старший автор исследования Клаудия Штаубер.
Квашеная капуста входит в список продуктов, прошедших лактоферментацию, включающую в себя выработку молочной кислоты естественными бактериями, так как они питаются сахаром и крахмалом. Также в ходе этого процесса формируются полезные ферменты, витамины группы B, пробитотики и жирные кислоты.
Люди и обезьяны, в отличие от большинства млекопитающих, имеющих два рецептора (HCA1 и HCA2), обладают тремя. Третий рецептор, HCA3, можно обнаружить в иммунных клетках человека, в лёгких, кожи и жировых клетках. Благодаря серии экспериментов учёные высинили, что он взаимодействует с метаболитом LAB, D-PLA, при этом последний обладает сильными антимикробными свойствами.
Связывание D-PLA с HCA3 оповещает иммунную систему о бактериях в организме. Кроме модуляции функций иммунитета, это взаимодействие даёт способность квашеной капусте и другим ферментированным продуктам обеспечивать защитный барьер кишечника и ограничивать выработку провоспалительных молекул,
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