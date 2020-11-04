Учёные предупредили об опасности сочетания кофе и бутерброда

Учёные не рекомендуют запивать кофе бутерброд, гамбургер или жареную картошку. Сочетание напитка с этими продуктами способствует резкому повышению сахара в крови.
По словам специалистов, жирная пища препятствует усвоению организмом глюкозы и примерно на треть повышает уровень сахара в крови здорового человека. Такой эффект может сохраняться на протяжении нескольких часов.
Употребление кофе после бутербродов и им подобных блюд только усугубляет ситуацию. Уровень сахара поднимается вдвое — на 65%,
Ранее NEWS.ru писал, что врачи считают вредным употребление горячего кофе и чая на завтрак. Особенно это опасно для пожилых людей, поскольку такие напитки влияют на кровяное давление. Медики рекомендуют отдавать предпочтение по утрам холодному чаю или свежевыжатым сокам.