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Учёные предупредили об опасности сочетания кофе и бутерброда

18:20, 04 ноября 2020
Фото: unsplash.com

Учёные не рекомендуют запивать кофе бутерброд, гамбургер или жареную картошку. Сочетание напитка с этими продуктами способствует резкому повышению сахара в крови.

По словам специалистов, жирная пища препятствует усвоению организмом глюкозы и примерно на треть повышает уровень сахара в крови здорового человека. Такой эффект может сохраняться на протяжении нескольких часов.

Употребление кофе после бутербродов и им подобных блюд только усугубляет ситуацию. Уровень сахара поднимается вдвое — на 65%, сообщает «Росбалт».

Ранее NEWS.ru писал, что врачи считают вредным употребление горячего кофе и чая на завтрак. Особенно это опасно для пожилых людей, поскольку такие напитки влияют на кровяное давление. Медики рекомендуют отдавать предпочтение по утрам холодному чаю или свежевыжатым сокам.

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