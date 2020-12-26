Учёные предложили бороться с коронавирусом увлажнителями воздуха

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Снижению риска заражения коронавирусом могут способствовать увлажнители воздуха. К такому выводу пришли учёные. По их данным, во влажном воздухе липидная оболочка SARS-CoV-2 быстрее разрушается, что делает патоген неактивным.

Линси Марр из Политехнического университета Вирджинии рекомендовала поддерживать в зимние месяцы влажность на уровне от 40% до 60%, передаёт Lenta.ru со ссылкой на Science Alert. В этих условиях вирус не выживает. Кроме того, защитная система организма, в том числе слизистая оболочка органов дыхания, работает лучше, чем при сухом воздухе, пояснила она.

В свою очередь исследователь аэрозолей Аджит Ахлават и его коллеги уверяют, что вероятность передачи коронавируса воздушным путём в засушливых местах выше, чем во влажных. Это, по данным специалистов, связано с тем, что вирусные частицы при небольшой увлажнённости остаются в воздухе и сохраняют способность к дальнейшему распространению.

Более высокие температуры также могут препятствовать распространению вируса через поверхности. Впрочем, такой тип передачи встречается редко.

Кроме того, учёные советуют не переусердствовать и не поддерживать чрезмерную влажность. Она может способствовать росту плесени, которая вызывает астму и аллергические реакции.

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