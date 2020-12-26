Учёные предложили бороться с коронавирусом увлажнителями воздуха

Снижению риска заражения коронавирусом могут способствовать увлажнители воздуха. К такому выводу пришли учёные. По их данным, во влажном воздухе липидная оболочка SARS-CoV-2 быстрее разрушается, что делает патоген неактивным.
Линси Марр из Политехнического университета Вирджинии рекомендовала поддерживать в зимние месяцы влажность на уровне от 40% до 60%,
В свою очередь исследователь аэрозолей Аджит Ахлават и его коллеги уверяют, что вероятность передачи коронавируса воздушным путём в засушливых местах выше, чем во влажных. Это, по данным специалистов, связано с тем, что вирусные частицы при небольшой увлажнённости остаются в воздухе и сохраняют способность к дальнейшему распространению.
Более высокие температуры также могут препятствовать распространению вируса через поверхности. Впрочем, такой тип передачи встречается редко.
Кроме того, учёные советуют не переусердствовать и не поддерживать чрезмерную влажность. Она может способствовать росту плесени, которая вызывает астму и аллергические реакции.
Ранее, как писал NEWS.ru, британские учёные обозначили семь симптомов коронавирусной инфекции, которые требуют скорейшего обращения за медицинской помощью.