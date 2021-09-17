Учёные пересмотрели роль дофамина

Дофамин, отвечающий за удовольствие от предвкушения, оказался также связан со стрессом и новизной. Американские учёные изучили, что нейромедиатор выбрасывается организмом как реакция на новизну и значимость стимула. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

По теории ошибки предсказания вознаграждения, дофамин вызывает предвкушение от близкого результата и по его уровням можно отслеживать ошибки во время попыток человека получить награду. Но эксперименты показали, что выбросы нейромедиатора нельзя объяснить только участием в системе вознаграждения.

Учёные Университета Вандербильта провели эксперименты на мышах, с помощью технологий машинного обучения построили модель выбросов дофамина и проверили её оптогенетическими экспериментами. Выяснилось, что выброс дофамина связан с сигналами о новизне и значимости стимула.

Учёные подчеркнули, что результаты вынудят пересмотреть то, как устроена зависимость от наркотиков, которые повышают уровень дофамина.

Ранее сообщалось, что биологи выяснили, как нейроны вознаграждают мозг гормоном удовольствия. Они сами решают, когда и сколько выбросить в мозг данного вещества, а не руководствуются сигналами, поступающими из нейронных сетей, как предполагалось ранее.